Aylton Boa Morte, Kayserispor'un Pendikspor maçında 7. golünü attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aylton Boa Morte, Kayserispor'un Pendikspor maçında 7. golünü attı

Aylton Boa Morte, Kayserispor\'un Pendikspor maçında 7. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, Pendikspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Bu sezon toplamda 9 gole ulaşan Boa Morte, takımının kalan maçlarda da gol silahı olacak.

29.04.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 7. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde geride kalan 34 maç sonunda 40 puanı bulunan sarı kırmızılı takımda Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Pendikspor maçında sahaya 11'de çıkan ve 86. dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 45+2. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Attığı golle ligdeki gol sayısını 7'e çıkartan Aylton Boa Morte, kalan son 4. haftada takımın gol silahı olacak.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karagümrük, Galatasaray, Başakşehir ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte, kupa maçlarıyla birlikte Kayserispor forması ile toplam 9 gole ulaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Pendikspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylton Boa Morte, Kayserispor'un Pendikspor maçında 7. golünü attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Aylton Boa Morte, Kayserispor'un Pendikspor maçında 7. golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement