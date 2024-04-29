Aylton Boa Morte, Kayserispor\'un Pendikspor maçında 7. golünü attı

Spor

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 7. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde geride kalan 34 maç sonunda 40 puanı bulunan sarı kırmızılı takımda Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Pendikspor maçında sahaya 11'de çıkan ve 86. dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 45+2. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Attığı golle ligdeki gol sayısını 7'e çıkartan Aylton Boa Morte, kalan son 4. haftada takımın gol silahı olacak.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karagümrük, Galatasaray, Başakşehir ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte, kupa maçlarıyla birlikte Kayserispor forması ile toplam 9 gole ulaştı. - KAYSERİ