Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi

Bodo/Glimt yenilgisi sonrası teknik sorumlu görevinden istifa eden Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilgili tüm gönderilerini sildi. Yılmaz, sadece Beşiktaş taraftarına teşekkür ettiği bir görsel yayınladı.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Instagram hesabında son dönemde Beşiktaş ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları silen Burak Yılmaz'ın bu hamlesi taraftarın tepkisini çekti. Yılmaz'ı sert eleştiren taraftarlar, eski hocalarının bunu yapmasına tepki gösterdi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş'tan kendi isteği üzerine ayrılan yani görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilgili yaptığı tek paylaşımda, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.