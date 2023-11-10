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Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi - Son Dakika

Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi

10.11.2023 16:38  - Güncelleme: 17:23

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla ilgili gönderilerini silmesi dikkat çekti.

Bodo/Glimt yenilgisi sonrası teknik sorumlu görevinden istifa eden Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilgili tüm gönderilerini sildi. Yılmaz, sadece Beşiktaş taraftarına teşekkür ettiği bir görsel yayınladı.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Instagram hesabında son dönemde Beşiktaş ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları silen Burak Yılmaz'ın bu hamlesi taraftarın tepkisini çekti. Yılmaz'ı sert eleştiren taraftarlar, eski hocalarının bunu yapmasına tepki gösterdi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş'tan kendi isteği üzerine ayrılan yani görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilgili yaptığı tek paylaşımda, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi - Son Dakika
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