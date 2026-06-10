Ayşe Büyükkaçar'ın Gururu - Son Dakika
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Ayşe Büyükkaçar'ın Gururu

Ayşe Büyükkaçar\'ın Gururu
10.06.2026 15:01
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Serik'li sporcu Ayşe, bilek güreşinde Türkiye 1.'si ve 2.'si oldu. Kaymakam'dan destek geldi.

Serik'te eğitim gören başarılı sporcu Ayşe Büyükkaçar, katıldığı Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği büyük başarılarla ilçenin gururu oldu.

Yanköy Ortaokulu öğrencisi olan Ayşe Büyükkaçar, şampiyonada gösterdiği üstün performansla 55 kg kategorisinde sağ kolda Türkiye birincisi, sol kolda ise Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.

Kaymakam Şahin'den başarıya tam destek

Serik İlçe Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, elde ettiği başarılarla ilçeyi onurlandıran Ayşe Büyükkaçar'ı makamında kabul etti. Kabul töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen ve okul idarecileri de hazır bulundu.

Sporcuyu tebrik eden Kaymakam Dr. Cemal Şahin, Ayşe Büyükkaçar'ın azmi ve başarısının tüm öğrencilere örnek teşkil ettiğini belirtti. Genç sporcuyla bir süre sohbet eden Şahin, Büyükkaçar'a hem eğitim hayatında hem de spor kariyerinde başarılarının devamını diledi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

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