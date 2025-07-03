Ayşe Erkan'dan Bronz Madalya

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan, bronz madalya kazandı.
İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan, ilk turda İtalyan rakibi Juliana Catanzaro'yu 10-0'lık teknik yendi. Erkan, çeyrek finalde Ukraynalı Oleksandra Rybak'a 7-3 mağlup oldu. Repesaj maçında Rumen güreşçi Maria Pantiru'yu 10-3 geçen milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Macar Maya Munk'u 11-0 teknik üstünlükle yenerek kürsüye çıktı. - İSTANBUL
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