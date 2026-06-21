Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai\'de Dünya Şampiyonu

Kayseri Sağlık Ervaspor'dan Ayşegül Açık, Muay Thai branşında Dünya Şampiyonu oldu.

16-21 Haziran tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Kayseri Sağlık Ervaspor Kulübü'nden Ayşegül Açık, 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla Dünya Şampiyonu oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, elde edilen başarıyla ilgili olarak; "Erva Spor Okullarımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çok şükür, bir dünya şampiyonluğu daha geldi. Azmi, disiplini ve elde ettiği büyük başarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ