Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai'de Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai'de Dünya Şampiyonu

Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai\'de Dünya Şampiyonu
21.06.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sağlık Ervaspor'dan Ayşegül Açık, Muay Thai'de Dünya Şampiyonu oldu.

Kayseri Sağlık Ervaspor'dan Ayşegül Açık, Muay Thai branşında Dünya Şampiyonu oldu.

16-21 Haziran tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Kayseri Sağlık Ervaspor Kulübü'nden Ayşegül Açık, 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla Dünya Şampiyonu oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, elde edilen başarıyla ilgili olarak; "Erva Spor Okullarımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çok şükür, bir dünya şampiyonluğu daha geldi. Azmi, disiplini ve elde ettiği büyük başarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Muay Thai, Kayseri, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai'de Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
06:47
Trump, Netanyahu’yu gözden çıkardı Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 09:40:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserili Ayşegül Açık Muay Thai'de Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.