Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı

Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı
26.03.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un Küçükler ve Midi voleybol kategorilerinde elde ettiği başarıları kutlayarak, genç sporcuların Azmi ve disiplininin takdire şayan olduğunu ifade etti. Midi kategorisinde il birincisi olan takım, Türkiye Şampiyonası'nda Ayvalık'ı temsil edecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un voleybol branşında Küçükler ve Midi kategorilerinde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un "Filenin Sultanları" olarak anılan genç sporcuları, katıldıkları il müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Küçükler kategorisinde il dördüncüsü olan takım, gösterdiği performansla dikkat çekerken; Midi kategorisinde mücadele eden ekip ise il birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Mesut Ergin, elde edilen sonuçların Ayvalık adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Küçükler kategorisinde il dördüncüsü olan, Midi kategorisinde ise il birinciliğini elde eden takımımızı gönülden kutluyorum. Sporcularımızın azmi ve disiplini bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Midi kategorisinde şampiyon olan Ayvalıkgücü Belediyespor, 15-16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil edecek.

Başkan Ergin, bu önemli organizasyon öncesinde sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini ileterek, "Takımımıza Türkiye Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum. Ayvalık'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Antrenmanda sporcularla bir araya gelerek çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulduğunu da belirten Başkan Ergin, genç sporcuların ortaya koyduğu emeğin ve kararlılığın takdire şayan olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi olarak spora ve gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Mesut Ergin, "Gençlerimizin yanında olmaya, sporun gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mesut Ergin, Voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:19:56. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.