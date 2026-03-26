Ayvalıkgücü Belediyesporlu filenin sultanlarından büyük başarı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'un voleybol branşında Küçükler ve Midi kategorilerinde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un "Filenin Sultanları" olarak anılan genç sporcuları, katıldıkları il müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Küçükler kategorisinde il dördüncüsü olan takım, gösterdiği performansla dikkat çekerken; Midi kategorisinde mücadele eden ekip ise il birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Mesut Ergin, elde edilen sonuçların Ayvalık adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Küçükler kategorisinde il dördüncüsü olan, Midi kategorisinde ise il birinciliğini elde eden takımımızı gönülden kutluyorum. Sporcularımızın azmi ve disiplini bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Midi kategorisinde şampiyon olan Ayvalıkgücü Belediyespor, 15-16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil edecek.

Başkan Ergin, bu önemli organizasyon öncesinde sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini ileterek, "Takımımıza Türkiye Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum. Ayvalık'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Antrenmanda sporcularla bir araya gelerek çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulduğunu da belirten Başkan Ergin, genç sporcuların ortaya koyduğu emeğin ve kararlılığın takdire şayan olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi olarak spora ve gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Mesut Ergin, "Gençlerimizin yanında olmaya, sporun gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BALIKESİR