 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayvalık Spor Voleybol Takımı Başarılarıyla Transfer Döneminin Gözdesi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık Spor Voleybol Takımı Başarılarıyla Transfer Döneminin Gözdesi Oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Ayvalık Bahçeşehir Koleji bünyesindeki Ayvalık Spor Voleybol takımı, liseler arası turnuvalarda ve 2. Lig müsabakalarında gösterdikleri başarılarla büyük takımların dikkatini çekti. Milli takım oyuncusu Nisa Barut, Eczacıbaşı Spor Kulübüne, Hilal Barışık, Gülsüm Kocamanlar, Belkız Bayri ve Fatmanur Öter Karşıyaka Spor Kulübü'ne, Nazar Uzun Havran Belediye Spor Kulübü'ne, Almina Doğan, Seher Tapanlar ve Eylül Aytaç Çanakkale Bayramiç Belediye Spor Kulübü'ne, İrem Seyhan Pala İzmir Gelişim Spor Kulübü'ne, Mısra Altınöz ise Arkas Spor Kulübü'ne transfer oldu. Ayvalık Bahçeşehir Koleji kurucusu ve Ayvalık Spor Kulübü Başkanı Ali Gür, sporcularının transfer döneminde Türkiye'nin önemli kulüplerinin ilgisini çekmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ayvalık Spor Voleybol Takımı Başarılarıyla Transfer Döneminin Gözdesi Oldu
28.12.2023 - 14:39,
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, başarılarıyla gündemde olan voleybolcu kızlar transfer döneminde büyük takımların gözdesi haline geldi.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji bünyesindeki Ayvalık Spor Voleybol takımının sporcuları liseler arası turnuvalarda ve 2. Lig müsabakalarında gösterdikleri başarılarla transfer döneminin yıldızları oldu.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji - Ayvalık Spor Voleybol takımının oyuncularından; milli takım oyuncusu Nisa Barut, Eczacıbaşı Spor Kulübüne, Hilal Barışık, Gülsüm Kocamanlar, Belkız Bayri ve Fatmanur Öter Karşıyaka Spor Kulübü'ne, Nazar Uzun Havran Belediye Spor Kulübü'ne, Almina Doğan, Seher Tapanlar ve Eylül Aytaç Çanakkale Bayramiç Belediye Spor Kulübü'ne, İrem Seyhan Pala İzmir Gelişim Spor Kulübü'ne, Mısra Altınöz ise Arkas Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji kurucusu ve Ayvalık Spor Kulübü Başkanı Ali Gür, yetiştirdikleri sporculara transfer dönemindevoleybolda Türkiye'nin en önemli kulüplerinin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ayvalık'ın yetiştirdiği 11 oyuncumuz değişik takımlara transfer olarak voleybolda profesyonel hayatlarına devam etmektedirler. Bu başarıda imzası olan okulumuzu, kulübümüzü ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, voleybol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalık Spor Voleybol Takımı Başarılarıyla Transfer Döneminin Gözdesi Oldu - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Spor Voleybol Takımı Başarılarıyla Transfer Döneminin Gözdesi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement