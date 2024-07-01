Ayvalık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Ayvalık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Ayvalık\'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğünde gerçekleştirilen törenlerde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ayrıca yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları düzenlendi ve başarılı sporculara ödüller verildi. Vatandaşlar ise bu yılki etkinliklerin geçmiş yıllara göre daha sönük olduğunu belirtti.

01.07.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kutlamalar, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi öğrencisi Arda Bozada tarafından "Bahriyeli Marşı" isimli şiiri seslendirmesiyle sürdü.

Meydandaki törenlere; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk şehit denizcilerin ruhları için Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğündeki ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Liman Başkanlığı binası önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

Yapılan yarışmalarda; 100 metre Genç Erkekler Serbest Yüzme Yarışlarında Tahir Can ile İbrahim Seyhan birinciliği paylaşırken, 100 metre Büyük Erkekler Serbest Yüzme Yarışlarında Mert Aytaç birinci, Doğuş Savca ikinci, Sercan Özer üçüncü oldu. Günün en çok ilgi çeken yarışması olan Yağlı Direk etabında ise 8 yarışmacı yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen ve yaklaşık 1 saat süren yarışmanın birinciliğini Mert Savca elde etti. Yarışmalarda derece girenlere çeyrek altın, deniz malzemelerinden oluşan ödülleri Kaymakam Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri verdi.

Vatandaşlar bu yıl 1Temmuz Kabotaj Bayramı etkinliklerinin geçtiğimiz yıllara nazaran sönük geçtiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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