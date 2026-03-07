Ayvalıkgücü 12. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Ayvalıkgücü 12. Galibiyetini Aldı

07.03.2026 18:00
Ayvalıkgücü, Tire FK'yı 2-1 yenerek son 13 maçta 12. galibiyetini elde etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off potasındaki Ayvalıkgücü Belediyespor son 13 maçta 12'nci galibiyetini Tire 2021 FK'yı evinde 2-1 yenerek aldı. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmada Ayvalık'ın gollerini 54'üncü dakikada Ahmet Akyüz ve 77'nci dakikada Yağız Haydar attı. Tire FK'nın tek golü 87'nci dakikada İbrahim Mirza'dan geldi. Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Ayvalıkgücü haftaya konuk olacağı Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde dördüncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Onur Er yönetimindeki ilk maçını kaybeden Tire FK ise galibiyet hasretini 3 haftaya çıkararak 35 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

