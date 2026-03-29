Ayvalıkgücü, Balıkesirspor'u 2-1 Yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki ekip Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor'un maçında kazanan konuk Ayvalıkgücü oldu: 1-2. Maçın 20'nci dakikasında Ayvalıkgücü Belediyespor, Emirhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Balıkesirspor 23'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Akın ile gole çevirdi: 1-1. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona ererken, Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci yarıya hızlı başladı. Murat 47'nci dakikada Ayvalıkgücü'nün ikinci golünü kaydetti: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ayvalıkgücü Belediyespor Balıkesir'de galip geldi. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü puanını 55'e çıkarırken, Balıkesirspor ise 51 puanda kaldı.