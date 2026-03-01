3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son ayların formda takımı Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Söke 1970 SK'yı tek golle yenmeyi başardı: 0-1. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 83'üncü dakikada Hüseyin Erkan kaydetti. Bu sonuçla grupta son 12 maçta 11'inci galibiyetini alan Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 49'a çıkartarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Son 3 maçtır galip gelemeyen Söke 1970 ise 25 puanda kaldı.
Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke'yi Deplasmanda Yendi
