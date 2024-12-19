Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yunan Takımıyla Dostluk Maçı İçin Gri Pasaport Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yunan Takımıyla Dostluk Maçı İçin Gri Pasaport Talebi Reddedildi

Ayvalıkgücü Belediyespor\'un Yunan Takımıyla Dostluk Maçı İçin Gri Pasaport Talebi Reddedildi

Ayvalık Belediyesi, Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yunan Aetos Loutron ile yapacağı dostluk maçı için Gri Pasaport başvurusu yaptı, ancak Balıkesir Valiliği talebi İçişleri Bakanlığı kararına dayanarak reddetti. Kulüp Başkanı Babayiğit, 'Kapıda Vize Uygulaması' ile Midilli'ye gitmeyi planladıklarını belirtti.

19.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:14
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Ayvalık Belediyesi, meclis toplantısında alınan karar gereği, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor'un, Yunan ekibi Aetos Loutron ile yapacağı dostluk maçı sebebiyle Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) kullanımı için Balıkesir Valiliği'ne başvuruda bulundu. Ancak valilik, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı gerekçe göstererek bu talebi reddetti.

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü ile Aetos Lutron arasında 28-29 Aralık 2024 tarihleri arasında Midilli Adası'nda oynanması planlanan dostluk maçı için Ayvalık Belediyesi, önceki gün gerçekleştirdiği yılın son belediye meclis toplantısında kulüp başkanı, yönetici, sporcu ve görevlilerin de bu maça katılım sağlamasına ilişkin karar aldı ve meclis kararı yetkili organlara gönderildi. Ancak 'Gri Pasaport' için Balıkesir Valiliği'ne yapılan başvuru, İçişleri Bakanlığı'nın, 'Hizmet Damgalı Pasaportlar' yönergesi gereğince olumsuz sonuçlandı.

Çözüm, kapıda vize uygulaması

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit, geçtiğimiz yıllarda Hizmet Damgalı Pasaport ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki belediyelerle, kurumlarca yurt dışındaki sportif ve folklorik etkinlikler için yurt dışına gönderilen kafilelerdeki bazı kişilerin Türkiye'ye geri dönmemesi, gittikleri ülkelerde mülteci olarak sığınma hakkı istemesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir karar aldığını hatırlattı.

Bakanlığın aldığı ve valiliklerin uyguladıkları karara saygı duyduklarını belirten Başkan Babayiğit, "Ancak bizler, Ayvalıkgücü Belediyespor camiası olarak Aetos Loutron Futbol Kulübü'nün davetine icabet etmek ve suyun iki yakasındaki dostluk köprülerine bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu yüzden de 'Kapıda Vize Uygulaması' ile Midilli'ye giderek, bu krizi aşmayı düşünüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yunan Takımıyla Dostluk Maçı İçin Gri Pasaport Talebi Reddedildi - Son Dakika

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