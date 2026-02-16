Ayvalıkgücü'nün Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ayvalıkgücü'nün Galibiyet Serisi Sona Erdi

16.02.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek 9 haftalık galibiyet serisini kaybetti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor'un 9 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, rakibine ilk yarıda yediği gollerle boyun eğerek acı fren yaptı. Grup'ta 3'üncü sıradaki yerini Karşıyaka'ya kaptıran Ayvalık temsilcisi 43 puanda kalarak 4'üncü basamağa geriledi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 30 Kasım'da deplasmanda 3-0 kaybettiği Kütahyaspor maçından sonra ilk kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Ayvalık takımı bu hafta evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yerel Haberler, Eskişehirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'nün Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

13:10
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:13:59. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'nün Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.