Ayvalıkgücü'nün Galibiyet Serisi Sona Erdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor'un 9 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, rakibine ilk yarıda yediği gollerle boyun eğerek acı fren yaptı. Grup'ta 3'üncü sıradaki yerini Karşıyaka'ya kaptıran Ayvalık temsilcisi 43 puanda kalarak 4'üncü basamağa geriledi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 30 Kasım'da deplasmanda 3-0 kaybettiği Kütahyaspor maçından sonra ilk kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Ayvalık takımı bu hafta evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek.