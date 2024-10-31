Stat: Pendik
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Kadir Akıllı
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Furkan Doğan, Erden Kayra Aydın, Tarık Tekdal (Dk. 91 Yasin Cengiz), Enes Keskin, Erdem Çalık (Dk. 61 Gökcan Kaya (Dk. 106 Emircan Çiçek)), Bekir Karadeniz, Gökdeniz Kara (Dk. 61 Lima), Mustafa Çolak (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Topalli (Dk. 61 İbrahim Akdağ), Emir Arslan (Dk. 46 Del Valle)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Cuma Üzüm (Dk. 46 Tugay Yıldırım), Melih Turğut, Serhat Hürriyet, Fatih Çırtlık (Dk. 81 Malik Kansu (Dk. 118 Ömer Bayram)), Emirhan Boz, Deniz Cebeci, Hüseyin Erkan (Dk. 71 Enes Eriş), Yavuz Selim Taşer, Celil Çelikel (Dk. 35 Ali Habeşoğlu), Semih Kayan (Dk. 81 Mehmet Aygören (Dk. 120+1 Erimcan Özen))
Goller: Dk. 90 Ali Habeşoğlu, Dk. 105 Yavuz Selim Taşer (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 90+5 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Semih Kayan, Dk. 83 Serhat Hürriyet, Dk. 90+3 Malik Kansu, Dk. 117 Mehmet Aygören (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 104 Erden Kayra Aydın (Siltaş Yapı Pendikspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Siltaş Yapı Pendikspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü, Pendikspor'u Geçti - Son Dakika
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