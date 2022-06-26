Ayvalıkgücü voleybolda Gökhan Edman ile yola devam edecek - Son Dakika
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Ayvalıkgücü voleybolda Gökhan Edman ile yola devam edecek

26.06.2022 19:17
Ayvalıkgücü voleybolda Gökhan Edman ile yola devam edecek

Ayvalıkgücü Belediyespor voleybolda ünlü antrenör Gökhan Edman ile yola devam kararı aldı.

Ayvalıkgücü Belediye spor voleybolda ünlü antrenör Gökhan Edman ile yola devam kararı aldı.

Bir süre önce voleybol milli takımının da antrenörlüğünü yapan başarılı spor adamı Gökhan Edman'a yardımcılığını ise Özge Edman ile Çağla Küçükçetin ile fizyoterapist Güney Oğuztürk'ün üstendiği açıklandı.

Ayvalıkgücü Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit ve kulübün Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan'ın da hazır bulunduğu mini törenle kendisini kırmızı-beyazlı camiaya bağlayan ünlü voleybol antrenörü Gökhan Edman, geçen sezon da Ayvalıkgücü Belediyespor'u çalıştırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu sezon da Ayvalıkgücü'nün başarısı için ter dökeceğiz. Spor dünyasındaki kariyerim 40 yıllık bir sürece uzanıyor. Ben voleybolun milli takım da dahil olmak üzere her yaş kategorisinde görev yaptım. Çalıştırdığım takımların alt yapısında sayamadığım kadar çok sporcu yetiştirdim" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da iki hedefinin olduğunu belirten Edman, "Bu hedeflerden biri, Ayvalık'ta bir voleybol kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunabilmek, ikinci ve en önemlisi de A takımımızı, 2. ligden 1. lige çıkartabilmek. Bunun için geçen sene iyi bir yatırım yaptık. Değişik sporculardan oluşan bir kadromuz vardı. Aynı kadroyu bu sene de koruyup, gerekli takviyeleri yaparak bu sene 2. ligde play-off karşılaşmalarına katılıp, oradan da 1. lige çıkabilmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayvalıkgücü Belediyespor için iyi bir alt yapı kurduklarını kaydeden Gökhan Edman, "Geçen sene voleybol okulu ve minik takımlar seviyesinde iyi bir altyapı oluşturduk. Bütün kategorilerde ve seviyelerde Ayvalık halkını, kız-erkek tüm çocuklarımızı voleybol çalışmalarımıza bekliyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit ise, kırmızı-beyazlı camia olarak kulübün bünyesindeki tüm sportif branşlarda ligleri en üst seviyelere tamamlamak istediklerini belirterek, "Bu yüzden de tüm branşlarda iddialı takımlar kurmaya çalışıyoruz. Voleybol dünyasının yakından tanıdığı Gökhan hocamızla sözleşme yenileyerek, voleybol branşında da bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl kuracağımız takımla voleybolda 2. ligden, 1.lige çıkabilmek için mücadele edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mehmet Babayiğit, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü voleybolda Gökhan Edman ile yola devam edecek - Son Dakika

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