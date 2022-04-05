Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu

05.04.2022 23:13
Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu

Önce körfez bölgesinde oynadığı tüm maçları kazanarak körfez şampiyonu olan Ayvalıkspor Voleybol Kulübü bünyesindeki midi oyuncuları il final grubunda oynağı altı maçın beşini kazanarak il şampiyonu oldu.

Önce körfez bölgesinde oynadığı tüm maçları kazanarak körfez şampiyonu olan Ayvalık spor Voleybol Kulübü bünyesindeki midi oyuncuları il final grubunda oynağı altı maçın beşini kazanarak il şampiyonu oldu.

Sezonun ilk şampiyonluk kupasını Ayvalık'a getiren kırmızı-beyazlı takımın, 14-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ayvalık ve Balıkesir'i temsil edeceği öğrenildi.

16 yıldır Ayvalıkta voleybol kültürü oluşturan, ilçeye Balıkesir ve ülke çapında sayısız başarılar kazandırmasıyla yüreklerde taht kuran Antrenör Sedat Oğuz'dan bir şampiyonluk daha gelmesi ilçedeki spor camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tecrübeli spor adamı Oğuz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yıllarca uyguladığımız başarılı altyapı sistemini sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Türk Voleybolunda Ayvalık ismini başarı ve gururla taşıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu
Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu
Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu
Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu

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Voleybol Şampiyonası, Balıkesir, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayvalıkspor midi kızlar da il şampiyonu oldu - Son Dakika


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