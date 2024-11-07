AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçının Kadroları Açıklandı

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: AZ

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko