UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: AZ
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
Son Dakika › Spor › AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçının Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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