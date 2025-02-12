AZ Alkmaar: Galatasaray'la Oynamaya Hazırız - Son Dakika
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AZ Alkmaar: Galatasaray'la Oynamaya Hazırız

AZ Alkmaar: Galatasaray\'la Oynamaya Hazırız

AZ Alkmaar teknik direktörü Martens, Galatasaray'a karşı kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

12.02.2025 20:16
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Belçikalı teknik adam, yarın TSİ 23.00'te karşılaşmanın yapılacağı AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya savunma oyuncusu Wouter Goes de katıldı.

Galatasaray'ın yüksek seviyede bir kadrosu olduğuna vurgu yapan Martens, "Çok genç bir kadromuz var. Sürekli gelişiyoruz. Galatasaray ile peş peşe iki maç yapacağız. Bir tur daha geçmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz." dedi.

Galatasaray ile normal sezonda da karşılaşıp 1-1 berabere kaldıklarını dile getiren Martens, "Galatasaray'dan önce Fenerbahçe ve Roma ile karşılaştık. Bu ligde daha büyük takımlara karşı da oynadık. Güven sağladık. Sonuç odaklıyız. Yolumuza başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da güvenimiz var. Güzel bir akşam yaşayacağız. Daha bu ilk maç. Bunu da düşünmemiz gerek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Martens, kasım ayındaki maça hızlı başladıklarını hatırlatarak, "Rakip de hızlı başlayacağımızı düşünüyordur. Biz de bazı şeyleri değiştireceğiz. Galatasaray'ı analiz ettik. Son maçlarını izledik. Kendilerinden farklı şeyler bekleyebiliriz. Buraya 3 puan almaya gelmişlerdi. Bu kez hedefleri farklı. Bu yüzden farklı bir maç olabilir." ifadelerini kullandı.

Yarınki müsabakaya hazır olduklarını dile getiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı çok iyi başlamıştık. Ondan sonra biraz daha zorlandık. Ancak mantalitemiz hep en yüksek seviyedeydi. Kompakt bir şekilde oynayacağız ve çıkmaya çalışacağız. Belki Galatasaray biraz geride duracak. Biz de alan bulmak için odaklanacağız. Sonuç odaklı bakacağız. Şu anda odaklanmış durumdayız." şeklinde görüş belirtti.

Maarten Martens, " İstanbul'daki maç sizi endişelendiriyor mu?" şeklinde soruya, "Birkaç sene önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oradaydım. Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorum. Bununla ilgili hazırlık yapabiliriz. O atmosferde maçlar oynamanın deneyimini yaşayacağız. Oyuncularım birçok şeye alışkın. İstanbul'daki maça da hazırız." yanıtını verdi.

Hollandalı basın mensubunun, "Galatasaray'ın yıldız transferlerini kıskanıyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Martens, "Hayır kıskanmıyorum. Galatasaray, bizden çok farklı bir kulüp. Bizim de çok iyi forvetlerimiz var. Onlar daha genç ve kendilerini geliştiriyorlar." yorumunu yaptı.

Belçikalı teknik adam, Kristijan Belic'in cezası, Jayden Addai, Mexx Meerdink, Ruben Van Bommel ve Ibrahim Sadiq'in sakaltıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini hatırlattı.

Goes: "Galatasaray'a karşı oynamayı zevkle beliyorum"

Savunma oyuncusu Wouter Goes, yarınki müsabakayı heyecanla beklediğini dile getirdi.

Galatasaray ile normal sezonun 5. haftasında 1-1 berabere kaldıkları müsabakada oynamadığını anlatan Goes, "Geçen maçta ben oynamamıştım. Galatasaray'a karşı oynamayı zevkle beliyorum. Evimizde de büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

İspanyol santrfor Alvaro Morata'ya karşı oynayacağının hatırlatılması üzerine 20 yaşındaki stoper, "Güzel bir mücadele olacak. Ben de zevkle bekliyorum. Her forvet başka. Onu engellemek Alex (Alexandre Penetra) ile bana kaldı. Karşımda kimin olduğu fark etmiyor. Alex ile birlikte çalışmam lazım." diye konuştu.

Goes, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in cezalı olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "Galatasaray ile bir maç daha oynayacağız. Osimhen çok iyi bir forvet. Yarın oynamaması beni rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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