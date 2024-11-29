AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Galatasaray, Fenerbahçe\'den Daha Ateşli

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkartabildik. Fenerbahçe 'ye karşı 3, Galatasaray 'a karşı da 1 puan çıkardık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a nefes aldırmamaya çalıştıklarını ifade eden Maarten Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY, FENERBAHÇE'DEN DAHA ATEŞLİ'

Galatasaray'ın oyununu Fenerbahçe ile kıyaslayan 40 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum" ifadelerinde bulundu.

'FENERBAHÇE'YE KARŞI 3, GALATASARAY'A KARŞI DA 1 PUAN ÇIKARDIK'

Galatasaray'ın fiziksel olarak yüksek seviyede olduğunu ifade eden Martens, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkartabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık."