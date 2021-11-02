Azerbaycan'dan sürpriz teknik direktör adımı! Milli takımı Okan Buruk'a teslim edecekler

Süper Lig'de Başakşehir'le şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan teknik direktör Okan Buruk, yeni sezona beklentilerin altında başladıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Genç teknik direktörü yeni adresi merakla beklenirken Azerbaycan Milli Takımı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

2+2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, milli takımın başında bulunan teknik direktör Giovanni de Biasi'nin sözleşmesi gelecek ay sona erecek ve uzatılmayacak. İtalyan hocanın takımdan ayrılmasının ardından Türk bir teknik direktörle anlaşmak isteyen Azerbaycan Futbol Federasyonu, Okan Buruk isminde karar kıldı. Buruk'la ilk temasın kurulduğu ifade edilirken, 2+2 yıllık bir sözleşme önerildiği belirtildi.