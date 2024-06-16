Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı, Ankara'daki kupaya "renk" kattı - Son Dakika
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Spor

Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı, Ankara'daki kupaya "renk" kattı

Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı'nın oyuncuları, başkent Ankara'da gerçekleştirilen Bahar Kupası'nda ilk kez Türkiye'de yarışmanın sevincini yaşadı.

16.06.2024 12:52
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Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı'nın oyuncuları, başkent Ankara'da gerçekleştirilen Bahar Kupası'nda ilk kez Türkiye'de yarışmanın sevincini yaşadı.

Gölbaşı'nda gerçekleştirilen organizasyonda özel konuk olarak yarışan Azerbaycan Genç Milli Takımı'nın sporcuları, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Genç sporculardan Azer İlyasov, yaklaşık 7 yıldır kürek sporu yaptığını belirterek, "Ankara'da yapılan Bahar Kupası'na ilk kez katıldık. Takım olarak elemeleri geçtik ve finallerde yarıştık. Öncelikle Ankara'da yarışmak çok güzel bir duygu, gurur verici. Gölbaşı güzel bir yer." dedi.

Milli takım antrenörü Samir Memedov yönetiminde yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Azer, "Hedefimiz kürek sporunda olimpiyat madalyası kazanmak. Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da kazanmak istiyoruz. Bir gün olimpiyat madalyası kazanırsak, çok büyük bir sevinç olur. Bunun için çok çalışıyoruz, rakiplerimizi inceliyoruz. Olimpiyat madalyası hayallerimizle spora devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Babasının bir fabrikada çalıştığını, annesinin de anaokulu öğretmenliği yaptığını dile getiren Azer, "Türkiye'de yarışmak sevindirici. Türkiye spor yöneticilerine bizi burada ağırladıkları için teşekkür ederiz, her şey çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyondan tanıyorum. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Avrupa'da ve dünyada kazanacağımız madalyaları onlara armağan edeceğiz." diye konuştu.

Nurlan Paşayev: "Asıl hedefimiz olimpiyatlar"

Azerbaycanlı kürekçilerden Nurlan Paşayev de Ankara'nın çok güzel bir şehir olduğunu burada yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Yaklaşık 6 yıldır kürek sporu yapıyorum. Memleketimiz Mingeçevir'de büyük bir göl var, orada kürek sporu yapanları gördükçe ben de yapmak istedim ve onlarla başladım. Mogan Gölü de çok hoşumuza gitti, her yarışta kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olduktan sonra olimpiyatlarda yarışmak istediğini dile getiren Nurlan, "Kürek sporunda asıl hedefimiz olimpiyatlara çıkmak, bayrağımızı daha da yükseklerde tutmak. Azerbaycan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadın kürek sporcu Diana Dymchenko ile yarışacak. Diana, Dünya Kupası'nda ikinci olunca olimpiyat kotası kazandı. Biz de olimpiyat yolunda onun gibi ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunar Mehmetzade ise, "Burası çok güzel, ilk kez Ankara'da yarışıyoruz. Burada kardeş ülkede yarışıyoruz, bu çok güzel bir his, çok farklı duygular. Kürekte büyükler kategorisine çıkarak, inşallah Avrupa ve dünya kupası kazanmayı, ileride de olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Demirsaran: "Azerbaycan kürek takımını ağırlamaktan gururluyuz"

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demirsaran da Azerbaycan ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda onlar da bizi ülkelerinde ağırladı. Türk kürek sporunun Azerbaycan'da temsili, Azerbaycan kürek sporunun Türkiye'de temsili, iki ülkenin zaten ebedi dostluğunun, kardeşliğinin bir vurgusu olarak gösteriliyor. Azerbaycan kürek takımını burada ağırlamaktan son derece gururluyuz, onlar burada olmaktan çok mutlular. İlerleyen dönemlerde daha farklı ekipler ve kalabalık kafilelerle her iki ülke kürek adına birbirini ziyaret edecektir. Bu, iyi bir başlangıç oldu."

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Uluslararası İlişkiler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı, Ankara'daki kupaya 'renk' kattı - Son Dakika

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