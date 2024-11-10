Aziz Yener MHGK Başkanlığından Ayrıldı

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TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanlığı görevini 2016 yılından bu yana yürüten Aziz Yener, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yener mesajında şu cümleleri paylaştı:

"Değerli Voleybol Ailesi, 2016 Yılından bu yana sürdürmekte olduğum TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanlığı görevim bugün itibariyle sona ermiştir.

Geride kalan 8 yılı aşkın süre içinde Türk Voleybol Hakemliğinin ülkemizde, Avrupa ve Dünya'da en iyi şekilde anılması için yapmış olduğum çalışmalarda beni destekleyen başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm kurullardaki üyelere, TVF çalışanlarına, MHGK'de birlikte görev yaptığım üyelere, kulüplerimizin kıymetli yöneticileri ve oyuncularına, tüm illerdeki TVF temsilcilerine, hakem, gözlemci ve saha müdürlerine, haberlerimizin duyulmasını sağlayan değerli basın mensuplarına teşekkür ederim. Bugünden itibaren yurt içinde Gözlemci, yurt dışında CEV Hakem Komisyonu Üyesi olarak Türk Voleybol Hakemliğine hizmet etmeye devam edeceğim. MHGK yeni başkanı ve üyelerine başarılar dilerim."