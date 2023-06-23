Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a esprili yanıt: Kimdir bu top?

Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'la ilgili yaptığı espriyle basın mensuplarını güldürdü.

"TOPUNUZ DERKEN KİMİ KASTEDİYORSUN KARDEŞİM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile karşı karşıya geldiği seçim zamanında "Topunuz gelin" sözünü esprili bir dille eleştiren Yıldırım, "Topunuz derken kimi kastediyorsun kardeşim. Bu top kimdir?" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözleri salondaki basın mensuplarını kahkahalara boğdu.