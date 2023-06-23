Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'la ilgili yaptığı espriyle basın mensuplarını güldürdü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile karşı karşıya geldiği seçim zamanında "Topunuz gelin" sözünü esprili bir dille eleştiren Yıldırım, "Topunuz derken kimi kastediyorsun kardeşim. Bu top kimdir?" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözleri salondaki basın mensuplarını kahkahalara boğdu.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a esprili yanıt: Kimdir bu top? - Son Dakika