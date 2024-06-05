Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyon programı teklifini reddetti - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyon programı teklifini reddetti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifini reddettiğini açıkladı. Yıldırım, kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma planının olmadığını belirtti. Ayrıca, Ali Koç'un ısrarının anlamsız olduğunu ve 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de zaten bir araya geleceklerini söyledi. Yıldırım, tüm kulüp üyelerini kongreye davet etti ve oylarını beklediğini ifade etti.

05.06.2024 10:53
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine, "Kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gündemde yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile televizyon programına çıkma durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyon programı teklifini reddetti - Son Dakika

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