Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi

23.06.2023 20:45

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında uyuya kalan bir gazeteciye esprili bir şekilde tepki verdi. Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken, uyuya kalan gazeteciye 'Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız' dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eski başkan, konuşması sırasında uyuya kalan basın mensubuna ise esprili bir şekilde tepki verdi.

NE O UYKUN MU GELDİ?

Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, uyuya kalan basın mensubuna, "Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız" diyerek yanıt verdi.

İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Aziz Yıldırım ile basın mensubu arasında geçen o anlar izleyenleri gülümsetti.

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"HER ZAMAN HAZIRIM"

Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe'yi toparlamak.

"KADIKÖY RUHUNU NEDEN KAYBETTİK?"

Aziz Yıldırım: Yenildiğimiz için kaybettik. Galatasaray ile oynadığımızda, soyunma odasına indiğimizde 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için bunu söylerdik. Bir hafta önceden başlardık konuşmaya. Gereken neyse yapardık. Herkes o maça konsantre oluyordu ve yenilmiyorduk. Gelen de titriyordu.

"STADA KİMİN GİRDİĞİ BELLİ DEĞİL"

Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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