Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu. Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!" ifadelerini kullandı.

30.05.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında sarı-lacivertli üyelerle bir araya geldi. Şampiyonluk için iddialı konuşan Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"BEN NE BÜYÜK ADAMMIŞIM"

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM KONGREYE GİDECEĞİM"

Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"ALMAN FİRMAYLA ANLAŞTIK"

İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.

"BENİ GÖNDERDİNİZ, SIRA ALİ KOÇ'TA"

Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"MOURINHO'YA GİDİP ENKAZ BIRAKTIĞIMI SÖYLEMİŞLER"

Bunlar, menajerlerine Mourinho'ya gidip 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.

"SEÇİLDİĞİM GÜN SAĞLIK EKİBİNİ KOVACAĞIM"

Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim kovdum geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız.

"NE VAR, NE KONUŞACAĞIZ?"

Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Bununla (Ali Koç) öyle bir şey olabilir mi?

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"SEÇİLİRSEM TFF BAŞKANI DEĞİŞİR"

Seçilirsem TFF Başkanı değişir! Direkt değişir hem de görürsünüz. Gidecek! Ama ben seçilmezsem, devam etme şansı var!"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Koca Fenerbahçe camiasında Aziz yıldırım ve Ali Koç dan başka başkan adayı yok. ikisi de egolarının peşinde . 11 6 Yanıtla
  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ buna sesli güldü hayal kurmayın 1 ali koç başkanlığı vermez 2 BEŞİKTAŞI bu sezon geçemezsin siz şerefli 2 ci olursunuz aziz bey ona birşey diyemeyiz 5 10 Yanıtla

19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 19:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement