Aziz Yıldırım\'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama

Bir Youtube kanalında Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında bir kriz patlayacağı iddia edilmişti. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ligin bitmesini beklediğini şampiyonun belli olmasından sonra sert bir konuşma yapacağı iddia edildi. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, isminin kullanılarak yapılan bu haberleri yalanladı.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim." dedi.