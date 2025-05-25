Aziz Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basketbol takımının EuroLeague'i kazanmasının ardından bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, başta koç olmak üzere tüm oyuncu ve şube yöneticilerini tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Dünyanın en güzel takımı" ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."