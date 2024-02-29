Aziz Yıldırım'dan söylediği iddia edilen sözlere jet hızıyla yalanlama: Terbiyesizlik, manipülasyon - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'dan söylediği iddia edilen sözlere jet hızıyla yalanlama: Terbiyesizlik, manipülasyon

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.

29.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:27
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1998 ile 2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yaptıktan sonra görevi Ali Koç'a devreden ve yeniden başkanlığa aday olabileceği iddia edilen Aziz Yıldırım, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren açıklamaları jet hızıyla yalanladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır.

Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir.

Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim."

NE DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ?

Sosyal medyada Yıldırım'ın "Ben öyle hadi gelin ekran karşısında tartışalım da demem. Bir gün gelir ansızın bir bakmışlar karşımda oluverirler. Nereden nasıl ayağıma geldiklerini anlayamazlar bile. Herkes haddini bilsin, kirli ellerini Fenerbahçe'den çeksinler." dediği iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım\'dan söylediği iddia edilen sözlere jet hızıyla yalanlama: Terbiyesizlik, manipülasyon

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan söylediği iddia edilen sözlere jet hızıyla yalanlama: Terbiyesizlik, manipülasyon - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan söylediği iddia edilen sözlere jet hızıyla yalanlama: Terbiyesizlik, manipülasyon - Son Dakika
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