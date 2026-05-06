Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!

06.05.2026 12:14
Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu ve birleşme çağrısı yaptı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
