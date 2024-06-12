Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Spor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, A. Efes'i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Yıldırım, tebrik mesajında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Serisi 4. maçında, A. Efes'i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı, sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL