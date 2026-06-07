Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 35. Başkanı

FENERBAHÇE Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım Spor Kulübü'nün 35'inci başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi. 27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35'inci dönem başkanı oldu. Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane boş oy atıldı.