Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını azaltmak adına Ali Koç'a tarihi bir çağrı yaptı.

"HEPSİNİ SATIN ALACAĞIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçe'den hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Beni rahat bırakın. Para harcamak benim için çocuk oyuncağıdır. Beni zora çekmeyin. Bakın bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak." ifadelerini kullandı.