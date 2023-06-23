Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı

23.06.2023 14:49

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borçlarını azaltmak adına Ali Koç'a tarihi bir çağrı yaptı. Yıldırım, mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklanması halinde hepsini satın alacağını ve Fenerbahçe'nin borcunun sıfırlanacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını azaltmak adına Ali Koç'a tarihi bir çağrı yaptı.

"HEPSİNİ SATIN ALACAĞIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçe'den hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Beni rahat bırakın. Para harcamak benim için çocuk oyuncağıdır. Beni zora çekmeyin. Bakın bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı
14:45 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı: Fenerbahçe'nin mal varlıklarını satışa çıkar, hepsini ben alacağım
14:24 Titanik denizaltısını rüyasında görmüş! 2013 tarihli paylaşımda yazılanlar bir bir gerçek oldu
14:20 Titanik denizaltıyla ilgili tüyler ürperten olay! 2013 tarihli paylaşımda yazılanlar bir bir gerçek oldu
14:15 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hiç kimse başkanlığa aday olmazsa ben adayım
14:11 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hiç kimse başkanlığa aday olmazsa ben adayım
14:07 Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek
14:03 Eren Derdiyok dibe vurdu! Eski Galatasaraylı, 2. Lig ekibinde
13:55 İstanbul Valiliği, belirlenen alanlar dışında denize girmeyi yasakladı
13:53 İstanbul'da belirlenen alanlar dışında denize girmek yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 15:00:01. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borçlarını azaltmak için Ali Koç'a çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement