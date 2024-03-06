Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Aday Olacağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Aday Olacağı İddialarını Yalanladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe\'nin Genel Kurulunda Aday Olacağı İddialarını Yalanladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yıldırım, herhangi bir planlaması olduğu takdirde bunu kendisinin açıklayacağını belirtti ve kamuoyunun 3. kişilerden değil, şahsından öğreneceğini vurguladı.

06.03.2024 14:21
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün haziran ayında gerçekleştirilecek genel kurulunda aday olacağı yönündeki iddialara "Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil, şahsımdan öğrenecektir." yanıtını verdi.

"CAMİA ŞAMPİYONLUK GÜNDEMİNDE UZAKLAŞTIRILIYOR"

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, futbol takımının şampiyonluk yolunda mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ŞU AN BAŞKANLIK GİBİ BİR DERDİ YOKTUR"

Daha önce düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini hatırlatan Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti; "Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, 'Kulübe FETÖ'cü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa, aday olacağım.' şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum. Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur."

"HİÇ KİMSENİN BENİM YERİME AÇIKLAMA YAPMA HAKKI YOKTUR"

Aday olma konusunda herhangi bir planlaması olması durumunda bu konuyu kendisinin açıklayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti; "Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil, şahsımdan öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübünde başkanlık için birçok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur. Kimsenin benim adıma konuşmamasını bekliyor, bununla birlikte zamanı geldiğinde yine şahsım tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını, bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini kamuoyundan rica ediyorum."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Aday Olacağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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