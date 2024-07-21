Aziz Yıldırım, Fenerbahçe\'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı\'na katılacak

Spor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimde Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu'nun ilk toplantısında Aziz Yıldırım sürprizi yaşanıyor.

AZİZ YILDIRIM DA KATILACAK

Sports Digitale'in haberine göre;

sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesinde destek olmak amacıyla cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılacak.

YÜKSEK DİVAN KURULU NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SEÇİMİ ALİ KOÇ KAZANMIŞTI

Aziz Yıldırım, 9 Haziran ayında yapılan seçimde Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç'a rakip olmuştu. Ali Koç, 16.464 oy alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım ise 10.483 oy almıştı. Seçimin ardından iki başkan kürsüye çıkarak el ele tribünleri selamlamış ve uzun bir aranın ardından barış ortamı sağlanmıştı.