Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe\'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı\'na katılacak

Fenerbahçe'de son seçimi Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir adım geldi. Yıldırım, yeni sezon öncesinde destek olmak amacıyla sarı-lacivertlilerin 27 Temmuz Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek olan Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak. Aziz Yıldırım ve Ali Koç, gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından kürsüye çıkarak el ele tribünleri selamlamış ve mesajı vermişti.

21.07.2024 15:22
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimde Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu'nun ilk toplantısında Aziz Yıldırım sürprizi yaşanıyor.

AZİZ YILDIRIM DA KATILACAK

Sports Digitale'in haberine göre;

sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesinde destek olmak amacıyla cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılacak.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak

YÜKSEK DİVAN KURULU NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SEÇİMİ ALİ KOÇ KAZANMIŞTI

Aziz Yıldırım, 9 Haziran ayında yapılan seçimde Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç'a rakip olmuştu. Ali Koç, 16.464 oy alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım ise 10.483 oy almıştı. Seçimin ardından iki başkan kürsüye çıkarak el ele tribünleri selamlamış ve uzun bir aranın ardından barış ortamı sağlanmıştı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak

Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Behzat: büyük başkan. 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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