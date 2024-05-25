Aziz Yıldırım: Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçelilerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için aday olduğunu ancak vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayacaklarını söyledi. Yıldırım, üyelerden ve taraftarlardan destek isteyerek birleşmelerini ve Fenerbahçe'yi el birliğiyle düzeltmelerini istedi.

25.05.2024 00:27
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Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçelilerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçelilerle bir araya geldiği programda üyelerden ve taraftarlardan destek istedi. Yıldırım, "Ben bir dönem istiyorum. Bir dönemden fazla yapamam. Ama benden sonra üzücü olan şu. Bir aday çıkıyor. İkinci aday oluyor. Bu çok tehlikeli, zararlı. Siz aranızda yönetim yapın. Bir tane başkan seçin. Paradan korkmayın. Fenerbahçe'nin her zaman parası olur" dedi.

"Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor"

Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Aziz Yıldırım, "Bugün çok yoruldum. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık. Ama 60 binin üzerinde 70'e yakın üye var diyorlar. Ama isterim ki bu hepsi halkın yani sizlerin üye olmasıyla sağlansın ama maalesef başka şeyler bulunuyor. Bu da bizi üzüyor. Ama şunu söylüyorum. Bu son dönemeç hepimizin çalışması ve bu işi başarmamız lazım. Ben bir dönem istiyorum. Bir dönemden fazla yapamam. Ama benden sonra üzücü olan şu. Bir aday çıkıyor. İkinci aday oluyor. Bu çok tehlikeli, zararlı. Siz aranızda yönetim yapın. Bir tane başkan seçin. Paradan korkmayın. Fenerbahçe'nin her zaman parası olur" dedi.

"Gelin Fenerbahçe'yi el birliğiyle düzeltelim"

Eski Başkan Yıldırım, "Gelin ve yürek koyun ve deyin ki biz de adayız, biz de çalışacağız, yapacağız ve bunu sağlayın. Yalnız sizin Edirne için söylemiyorum. Ben gittiğimde her yerde söylüyorum. Her yerde de söyleyeceğim. Birleşin, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Silivri. Trakya'dan bir heyet çıksın ve gelsin mücadele etsin. Sonuçta kaybettik. Ama Fenerbahçe için mücadele etmiş olacağız. Yani kaybetmekte Demokraside yarışmak lazım. Ama maalesef biz hepimiz ölü toplu olarak geldik üstümüze. Kimse bir şey söylemiyor. Sosyal medyada yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ertesi gün unutuluyor zaten. Öyle değil, kulübe gelerek yazı yazın kulüpler gerekli olan kongresinde konuşun ve tepki koyun. Ancak bu tepkilerle ancak böyle yönetimler ne oluyor diye bakarlar. Böyle giderse hepimiz uyuyacağız. Sonunda bambaşka bir Fenerbahçe ve hepimizin gideceği noktaya geliyor. Sizden ricam, tekrar tekrar gelin, bu milletin sahip çıkın. Ben bu törende sizden oy istiyor, destek istiyorum. Gelin Fenerbahçe'yi el birliğiyle düzeltelim. Bundan sonraki dönemlerde bizim çok olmamız lazım" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor - Son Dakika

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