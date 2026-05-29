Aziz Yıldırım: Birlik ve Beraberlikle Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: Birlik ve Beraberlikle Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz

Aziz Yıldırım: Birlik ve Beraberlikle Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz
29.05.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlikle Fenerbahçe ruhunu yeniden yaratacaklarını, her yıl 1 milyar dolar gelir sağlayacak projeleri olduğunu ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlikle Fenerbahçe ruhunu geri getireceklerini belirtti.

Yıldırım, Edirne Fenerbahçeliler Derneğince bir restoranda düzenlenen programda taraftarlar ve kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin, ruhunu kaybettiğini savunan Yıldırım, "Kulübün kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da birlik ve beraberlikle olur. Hepimiz bir ve beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman futbol takımına ve diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız ve dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz." dedi.

Yıldırım, kulübe her yıl 1 milyar dolar gelir sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin kendisi için başka bir değer olduğunu ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe için canımı veririm. Fenerbahçe'nin aleyhine herhangi bir hadise olursa onu düzeltmek için elimden geleni yaparım. Bu sene takım iyi. Bizde iyi oyuncular var ama 'hepsi iyi oyuncu' diyemezsin, eksikler var. Onları tamamlarsak bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyonuna gelecek. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. Dirayetli bir yönetim ve taraftar camiası olan bir takımın Türkiye'de kimse önüne geçemez." diye konuştu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin 2011'den 2026'ya kadar 6-7 kez şampiyon olabileceğini ancak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

FETÖ'yü herkesin iyi anlaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Yapı yapı deniyor ya onun gibi bir şey değil. FETÖ devleti ele geçirmeye çalışıyordu ve 250 şehit, 2 bin gazi verdik. Ama sonunda halk, sizler sokağa çıktınız ve onu önlediniz. Eğer halk sokağa çıkmasaydı çok kötü şeyler olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin Yıldırım, "Beraber olursak başarırız. Ona göre organize oluyoruz. Onun için 2 santrfor alıyoruz. Belki bir yerli de olabilir. Diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah bu sene yapacağız." dedi.

Yıldırım, bir taraftarın "Fenerbahçe otobüsüne saldırı" dosyasının yeniden açılması konusundaki sorusuna ilişkin, "Adalet Bakanlığında bir kurul oluşturuldu, orada bizim bu otobüs kurşunlama hadisesini de yeniden açtılar. İncelemeye başladılar. Yakın zamanda açıklamalar gelecektir. Çünkü faili meçhul olarak kalması çok tehlikeli. İnşallah kısa zamanda failler adaletin önüne getirilecektir." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin menfaatinin her şeyden önce geldiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocukların Fenerbahçeli olması için önce bizim şampiyon olmamız lazım. Sokağa çıkıp çocuklarla bayrak sallamamız lazım. Biz 2004-2005'lerde bir koleje gittik. Çocukların çoğu Fenerbahçeliydi, onu tekrar yaratmak için önce başarının gelmesi lazım. Başarı olamazsa geri dönüşü zor yakalarız. Onun için hedef 'bu sene o sene' deyip şampiyon olmak, arkasından da devam ettirmek. Bütün camianın da birleşmesi lazım. Bizim için tek şey Fenerbahçe, biz kimsenin adamı değiliz. Hepinizden ricam beni seversiniz sevmezsiniz ama önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi teferruat olur."

Yıldırım, futbolculardan Sidiki Cherif ile ilgili sorgulamak istediği konunun bonservis bedeli olduğunu, Cherif'in birkaç yıl sonra iyi bir futbolcu olacağını sözlerine ekledi.

Program sonunda taraftarla fotoğraf çektiren Yıldırım'a Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan tarafından Adalet Kasrı ve Fatih Köprüsü'nün resmedildiği tablo hediye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Ekonomi, Edirne, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Birlik ve Beraberlikle Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
Kılıçdaroğlu için “Kahraman Kemal“ afişleri hazırlanıyor Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlanıyor
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi

20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:20:10. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Birlik ve Beraberlikle Fenerbahçe Ruhunu Geri Getireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.