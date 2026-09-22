Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Eyüpspor maçı öncesinde takımla yaptığı toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’a güçlü destek verdiği iddia edildi.

İSMAİL KARTAL'A AÇIK DESTEK

Sarı-lacivertlilerin başkanının, maç öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada Kartal’a olan güvenini açıkça dile getirdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada ''Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider, o kalır!'' dediği belirtildi. Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da başkana teşekkür ettiği dile getirildi.

MAÇ SONUNDA TELEFONLA ARADI

Öte yandan Eyüpspor karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Aziz Yıldırım’ın bir hamle daha yapıp İsmail Kartal’ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.