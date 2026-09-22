Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır - Son Dakika
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Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

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Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a açık destek verdi. Yıldırım'ın futbolculara yaptığı konuşmada Kartal'a güvenini dile getirerek, ''Herkes gider, o kalır!'' dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Eyüpspor maçı öncesinde takımla yaptığı toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’a güçlü destek verdiği iddia edildi.

İSMAİL KARTAL'A AÇIK DESTEK

Sarı-lacivertlilerin başkanının, maç öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada Kartal’a olan güvenini açıkça dile getirdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada ''Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider, o kalır!'' dediği belirtildi. Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da başkana teşekkür ettiği dile getirildi. 

Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

MAÇ SONUNDA TELEFONLA ARADI

Öte yandan Eyüpspor karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Aziz Yıldırım’ın bir hamle daha yapıp İsmail Kartal’ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.

Aziz Yıldırımİsmail KartalFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    İkinizden de bir halt olmaz. Sen eski dönemin gibi bazı şeylerin kolay olcağını düşündün aziz. zaman değişti. dinamikler değişti. sen de yaşlandın. Eskiye rağbet olmaz. maalesef çaresizlikten kurtarıcı diye tekrar geldiniz. 2 2 Yanıtla
  • Hidayet Ballı Hidayet Ballı:
    Bu gidişle kendin gideceksin,ismail hoca çok iyi bir insan ama büyük takım hocası olamaz,99 puan aldım diye öğünüyor birtane kupa yok,bjk 5.bitirdiği halde kupa aldı 0 0 Yanıtla
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