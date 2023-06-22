Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı Yeri ve Saati Açıklandı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı Yeri ve Saati Açıklandı

22.06.2023 17:00

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Yıldırım, 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

YERİ VE ZAMANI NETLEŞTİ

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

ALİ KOÇ'A YANIT VERECEK Mİ?

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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