Aziz Yıldırım, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya \'\'Gerizekalı, ahlaksız\'\' demişti! AYM, o sözler için kararını verdi

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Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki "Hakaret" davasında nihai kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik ifadelerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek cezai bir yaptırım uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU ?

Aziz Yıldırım'ın 2019 yılında Rasim Ozan Kütahyalı için kullandığı, "Bu kadar geri zekalılık olmaz. Ahlaksızlık diyorum. Şişeyi alta koyuyorlar, viski çekip yorum yapıyorlar" sözleri, AYM'nin gündemindeydi. Mahkeme, Yıldırım'ın bu ifadelerinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti ve cezai yaptırım uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.