Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte konuştu. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, Fenerbahçe'yi çok kötü günlerin beklediğini ifade ederek sitem etti.
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda, "Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse artık hiçbir şeyi umursamıyor. Dün Tamer Yelkovan'ın akrabası küçük bir kızımıza sorduk. Sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalanların hepsi Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli yok!'' dedi.
Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi kötü günlerin beklediğini söyleyerek, ''Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin. Bizim bugünün değil, geleceğin hesabını yapmamız şart. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak. Çünkü kimse umursamıyor. Çocuklar okula gitmiyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi - Son Dakika
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