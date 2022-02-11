Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleyi yakın çevresiyle televizyon başında takip eden sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım sürpriz bir çıkış yaparak, Fenerbahçe içinde Galatasaraylı futbolcular olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE FORMASI GİYEN TÜM GALATASARAYLILAR GİDECEK"

Fotospor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği karşılaşma sonrasında dostlarına, "Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek" dedi. Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişe daha fazla tahammül edemediği ve kendisi girmese bile bir sonraki seçimlerde kurmaylarından İlhan Ekşioğlu'nu başkan adaylığı için işaret edeceği öne sürüldü.