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Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı - Son Dakika

Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı

11.02.2022 00:39
Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 yenilmesinden sonra adeta sinirden deliye döndü. Karşılaşmayı arkadaşlarıyla beraber izleyen Yıldırım'ın yenilgi sonrası, "Bu takımdaki Galatasaraylılar gitmedikçe, Fenerbahçe'nin sırtı yerden kalkmaz" dediği öğrenildi.

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleyi yakın çevresiyle televizyon başında takip eden sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım sürpriz bir çıkış yaparak, Fenerbahçe içinde Galatasaraylı futbolcular olduğunu belirtti.

Aziz Yıldırım sinirden çıldırdı! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef gösterdi

"FENERBAHÇE FORMASI GİYEN TÜM GALATASARAYLILAR GİDECEK"

Fotospor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği karşılaşma sonrasında dostlarına, "Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek" dedi. Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişe daha fazla tahammül edemediği ve kendisi girmese bile bir sonraki seçimlerde kurmaylarından İlhan Ekşioğlu'nu başkan adaylığı için işaret edeceği öne sürüldü.

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Türkiye Kupası, Aziz Yıldırım, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı - Son Dakika
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