Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesinin detayları ortaya çıktı! Çuvalla para gelecek

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın üzerinde çalıştığı yeni stat projesinin ayrıntıları belli oldu. Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bine çıkarılması planlanırken, loca sayısının ve kapasitesinin artırılmasıyla kulübe yıllık 49 milyon euro ek gelir sağlanması hedefleniyor.

KAPASİTE 64 BİNE YÜKSELECEK

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını sürdüren Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan yeni stat projesinin detayları netleşmeye başladı. Projeye göre mevcut stat kapasitesi önemli ölçüde artırılarak 64 bine çıkarılacak. Kapasite artışıyla birlikte hem taraftar sayısının yükselmesi hem de maç günü gelirlerinde ciddi artış sağlanması amaçlanıyor.

LOCA SAYISI İKİ KATINA YAKIN ARTACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre projede loca kapasitesine de büyük önem veriliyor. Mevcut durumda 84 olan loca sayısının 160'ın üzerine çıkarılması planlanırken, 820 olan loca koltuk kapasitesi de yaklaşık 2 bin seviyesine ulaşacak. Ayrıca statta bulunan dört ana kolondan ikisine büyük sponsor localarının inşa edilmesi hedefleniyor.

PROJEYİ TANIDIK İSİMLER YÖNETECEK

Projede operasyon sürecini Barış Göktürk ve Nihat Özbağı'nın yöneteceği belirtilirken, inşaat çalışmalarını iş insanı Nihat Özdemir'in üstleneceği ifade edildi. Bazı bölümlerde ise Özgür Peker'in destek vereceği aktarıldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor.

MALİYET 55 MİLYON DOLAR

Yeni stat projesinin toplam maliyetinin 55 milyon dolar olacağı belirtildi. Kulüp yönetiminin, yapılacak yatırımın kısa sürede gelir artışıyla kendini karşılayacağını öngördüğü ifade ediliyor.

YILLIK 49 MİLYON EURO EK GELİR HEDEFLENİYOR

Projede en dikkat çeken detay ise gelir artışı beklentisi oldu. İddialara göre kapasite artışı sayesinde yıllık yaklaşık 25 milyon euro ek gelir elde edilmesi planlanıyor. Yeni locaların devreye girmesiyle ise yıllık 24 milyon euro daha gelir sağlanması hedefleniyor. Böylece toplam yıllık ek gelirin 49 milyon euro seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.