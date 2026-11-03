B Grubu'nda son sıradaki Türk Telekom, yarın Skyliners Frankfurt'u ağırlayacak

B Grubu'nda son sıradaki Türk Telekom, yarın Skyliners Frankfurt'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında Türk Telekom, yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Skyliners Frankfurt ile karşılaşacak. Grupta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada bulunan Türk Telekom, 3 galibiyeti olan Skyliners Frankfurt'u ağırlayacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında yarın evinde Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Kupanın 5. haftasında deplasmanda London Lions'a 79-61 mağlup olan Türk Telekom, tek galibiyetini 2. haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77'lik skorla aldı.
Mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyet alan Skyliners Frankfurt ise 4. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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