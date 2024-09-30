''Baba'' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Spor

''Baba'' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı

\'\'Baba\'\' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın\'ı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Mahmut Uslu, silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

30.09.2024 11:54
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a ziyarette bulundu. Aziz Yıldırım'ın yanında eski yönetici Mahmut Uslu da yer aldı.

SERHAT AKIN'I ZİYARET ETTİ

Mahmut Uslu'yla birlikte ziyarete giden Aziz Yıldırım'ı Serhat Akın'ın yorumculuk yaptığı Youtube kanalı Sports Digitale'in kurucusu olan Murat Zorlu karşıladı. Murat Zorlu daha sonra ifade vermek için emniyete gitti.

'Baba' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı

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Son Dakika Spor ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    Aziz Başkan geri gel!! 162 2 Yanıtla
  • Türk Ak:
    TRABZONLUYUM FENERİ HİÇ SEVMEM AMA AZİZ BAŞKAN BÜYÜK ADAMDIN BENCE EVİNE DÖNMELİSİN FENERBAHÇE SEN DEMEK 153 4 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    agasıda pasasıda Aziz YILDIRIM. 102 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    aziz yıldırım efsane başkan kimse yerini alamadı 91 2 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Van’da 3 gündür kayıp olan üniversite öğrencisini neden haber yapmıyorsunuz 58 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe şampuan 30 35 Yanıtla
  • Can:
    Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe hiçbir zaman şampiyon olamayacak çünkü Anlamıyor 54 2 Yanıtla
  • Yusuf Cebir:
    Vefa önemli 18 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    FB.ali koçu başkan, acunuda yönetici yaptığı zaman daha çok şampiyonluk bekler, her ikiside FB.ye hiç yakışmayan son derece, kaba ve nötron kisiler 16 0 Yanıtla
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