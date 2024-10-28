Baba-Oğul Voleybol Mücadelesi - Son Dakika
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Baba-Oğul Voleybol Mücadelesi

Baba-Oğul Voleybol Mücadelesi

Erdal ve Furkan Kaya, Cumhuriyet Bayramı voleybol turnuvasında karşı karşıya geldi.

28.10.2024 12:16
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Karabük İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında fizyoterapist oğlu Furkan Kaya ile parkede kozlarını paylaştı.

Kentte 20 takımın katıldığı kurumlar arası voleybol turnuvasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibinde yer alan 56 yaşındaki Kaya ile Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için mücadele eden 29 yaşındaki fizyoterapist oğlu Furkan Kaya saha da rakip oldu.

Takımlarının kaptanlığını yapan ve 78 numaralı formaları giyen baba oğulun mücadele ettiği karşılaşmadan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3-2 galip ayrıldı.

Erdal Kaya, AA muhabirine, oğluyla parkede karşı karşıya gelmesinin "heyecan verici ve farklı" olduğunu belirterek "Bizim için gerçekten heyecan verici ve unutulmayacak bir anı oldu." dedi.

Ortaokul ve lise yıllarında voleybol oynadığını anlatan Kaya, "O zaman da takım kaptanıydım. O yıllarda kapalı spor salonlarında maçlar yaptık ama aradan 40 yıl geçti. 40 yıl sonra tekrar hakemlerin olduğu ortamda voleybol maçına çıkmak gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Furkan Kaya ise babasına karşı oynamasını "değişik bir duygu" sözleriyle tarif etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Baba-Oğul Voleybol Mücadelesi - Son Dakika

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