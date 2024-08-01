Babadağ Bocce Spor Kulübü Sporcusu Mukaddes Karaçay İspanya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Babadağ Bocce Spor Kulübü Sporcusu Mukaddes Karaçay İspanya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Babadağ Bocce Spor Kulübü Sporcusu Mukaddes Karaçay İspanya\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek

Ankara'da düzenlenen Milli Takım Seçmelerinde mücadele eden Babadağ Bocce Spor Kulübü sporcusu Mukaddes Karaçay, tüm maçlarını kazanarak İspanya'da düzenlenecek olan Petank Avrupa Şampiyonasında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı.

01.08.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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Ankara'da düzenlenen Milli Takım Seçmelerinde mücadele eden Babadağ Bocce Spor Kulübü sporcusu Mukaddes Karaçay, tüm maçlarını kazanarak İspanya'da düzenlenecek olan Petank Avrupa Şampiyonasında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı.

Babadağlı Bocce Spor Kulübü sporcusu Mukaddes Karaçay, ay yıldızlı milli forma ile İspanya'da ülkemizi temsil edecek. 26-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan'da yapılan Petank Milli Takım seçmelerinde Denizli'yi temsil eden Babadağ Bocce Spor Kulübü sporcusu Mukaddes Karaçay, hiç maç kaybetmeden seçmeleri 1. sırada tamamladı. Milli takım kadrosuna seçilen Mukaddes Karaçay 03-06 Ekim 2024 tarihlerinde İspanya'da yapılacak Petank Avrupa Şampiyonasında yarışacak

Babadağ Bocce Spor Kulübü Başkanı Bülent Sevinç, büyük bir mutluluk yaşadıklarının belirtti. Sevinç, "Hhak edilmiş biz başarı elde ettik. Denizli'mizi Babadağ'ın adını en iyi şekilde duyurmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çok mutluyuz. Hiç maç kaybetmeden İspanya, biletini alan sporcumuza bize bu başarıyı, mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde artık Avrupa Şampiyonası var. Çok daha iyi çalışıp ülkemizin en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize desteğini esirgemeyen Babadağ Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Murat Kumral'a teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Babadağ Bocce Spor Kulübü Sporcusu Mukaddes Karaçay İspanya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babadağ Bocce Spor Kulübü Sporcusu Mukaddes Karaçay İspanya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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