Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu

Babası \'kendini savunmayı öğren\' dedi, o şampiyon oldu
25.02.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen ve 18 ilden sporcuların katıldığı grup merkezi müsabakalarında Isparta Spor Lisesi öğrencisi Dua Uğur birinci oldu. 5 yıldır karate ile ilgilendiğini söyleyen Uğur, ''Babam savunma sporu yapmamı istediği için bu branşa başladım'' dedi.

Balıkesir'de 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 18 ilden sporcuların katıldığı grup merkezi müsabakalarında Isparta Spor Lisesi öğrencisi Dua Uğur birinci oldu.

DUA UĞUR'DAN BİR ŞAMPİYONLUK DAHA

Başarılı sporcu, daha önce Avrupa Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Moldova Karate Şampiyonası'nda Ümit +61 kilogram kategorisinde üçüncülük elde etmişti. Dua Uğur, ayrıca yaz döneminde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Premier League Karate Şampiyonası'nda da Ümit +61 kilogramda üçüncülük kazanarak yükselişini sürdürdü. Bu yıl yeni bir uygulama ile yalnızca Genç B kategorisinde düzenlenen grup müsabakalarında Uğur, bir kez daha şampiyonluk yaşadı.

Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu

'BABAM İSTEDİĞİ İÇİN BAŞLADIM'

Isparta Spor Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki sporcu Dua Uğur, "5 yıldır karate ile ilgileniyorum. Babam savunma sporu yapmamı istediği için bu branşa başladım. Avrupa Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Moldova Karate Şampiyonası'nda Ümit kategorisi +61 kiloda üçüncü oldum. En son okullar arası grup müsabakalarında Ümit Kızlar 66 kiloda şampiyon oldum' dedi.

Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu

'BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ'

Maçtan çıktıktan sonra ilk babasını arayıp mutluluğunu paylaştığını dile getiren Uğur, "O da benim gibi çok mutlu oldu ve benimle gurur duyduğunu söyledi. İlk hedefim milli sporcu olmaktı; bunu başardım ve milli sporcu oldum. Bir sonraki hedefim ise uluslararası arenada ülkemi temsil etmek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek. Karakaş Spor Kulübü antrenörüm Kadir hocama, maçlarda sürekli yanımızda olup bizi destekleyen Ahmet ağabeyime teşekkür ederim. Tabii ki her zaman destek olup arkamda duran aileme sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:17:43. #7.12#
SON DAKİKA: Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.