Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Badminton İl Birinciliği müsabakalarında 20 okuldan 150 sporcu yarıştı.

23.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:55
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Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Badminton İl Birinciliği müsabakalarında 20 okuldan 150 sporcu yarıştı. 3 gün süren turnuvada kazananlar belli oldu.

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakalarında 20 liseden 150 sporcu katıldı.

Erkek ve kızlar kategorisinde 150 sporcunun heyecanlı rekabetine sahne olan Badminton turnuvasında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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