Badminton Takımı Jeoparkta Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Badminton Takımı Jeoparkta Antrenman Yapıyor

Badminton Takımı Jeoparkta Antrenman Yapıyor
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Kula Belediyesispor Badminton Takımı, UNESCO jeoparkında koşarak müsabakalara hazırlanıyor.

Manisa'da badminton sporcuları, Türkiye'nin tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda koşu yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Kula Belediyesispor Kulübü Badminton Takımı, antrenmanlarını spor salonlarının yanı sıra açık alanda da gerçekleştiriyor.

Sporcular, zeminin elverişli ve hava koşullarının da uygun olması nedeniyle akşam koşularını jeopark alanında gerçekleştiriyor.

Kula Belediyesispor Kulübü Antrenörü Turhan Günay, AA muhabirine, açık alanda antrenman yapmanın sporculara moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Salon antrenmanlarını spor salonunda, akşam koşularını da jeoparkta yaptıklarını anlatan Günay, "Zemin, antrenmanlarımızın daha verimli ve keyifli geçmesini sağlıyor. Antrenmanlarımızı yaklaşık 40-50 sporcuyla yapıyoruz. Ana hedefimiz milli takıma daha çok sporcu vermek. Şu ana kadar 13 yaş kategorisinde 3 sporcumuzu milli takıma gönderdik. Hedefimiz Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nı da tüm dünyaya tanıtmak." diye konuştu.

Sporculardan 6. sınıf öğrencisi Elif Karakuş da 5 yıldır badminton yaptığını, jeoparkta spor yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Rabia Nur Karakoç ise milli takıma girmeye hak kazandığını belirterek, jeoparkta koşmayı çok sevdiğini aktardı.

Geçen yıl çit erkekler 11 yaş gurubunda birinci olan Batuhan Kapucu da takım olarak jeoparkta koşmanın kendilerine iyi katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Salihli, Türkiye, Manisa, Unesco, Kula, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Takımı Jeoparkta Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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